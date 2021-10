Exigen familiares de desaparecidos en Loma de Bácum acceso a carpeta de investigación

Comparta este artículo

Bácum, Sonora.- A poco más de un mes de que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), informara sobre el hallazgo de restos óseos en el predio el Chichiquelite, asegurando que estos corresponden a 5 integrantes del grupo de 10 personas desaparecidas en la comunidad Yaqui de Loma de Bácum y posteriormente se reportara el hallazgo de presumiblemente dos más, familiares de las víctimas denuncian que no han tenido a la fecha acceso al expediente del caso.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Anabela Carlón Flores, vocera de las familias de los Yaquis desaparecidos, expresó que pese al acercamiento que se ha tenido por parte de la FGJE, se ha violado el derecho de acceso al expediente que por ley le corresponde a los familiares.

"Incluso cuando se trataba de reconocer algunas de las prendas localizadas, se hacía a través de fotografías, nos decían que por facilidad, pero algunos de los familiares han dicho que no se les ha permitido ni siquiera hojearlas, nos dicen que porque no tenemos el lenguaje jurídico o porque somos indígenas y necesitamos traducción, pero no se ha tenido realmente el acceso a la carpeta de investigación", declaró.

La representante argumentó que si bien pudieran ser ciertos esos argumentos, existe una asesoría jurídica para este fin, y por ley a los familiares les corresponde tener este acceso a la información.

"Comprendemos que se debe tener sigilo en la investigación, pero no se puede vivir en la zozobra de no saber qué ha pasado con tu familiar". Por su parte Juan López, familiar de uno de los desaparecidos, complementó, haciendo notar que se han violado los usos, costumbres y políticas internas de la Nación Yaqui.

"Si nos han dado resultados, pero muy generalizados, yo pongo este ejemplo: hay una barda y solo nos avientan papelitos desde el otro lado".

Sobre el tema de la identificación de los restos óseos, explicó que solo dos personas hicieron alguna identificación de pertenencias. "La mayoría de nosotros no hemos identificado nada, aparte es muy difícil identificar de manera certera, porque son prendas que están quemadas y que están rotas".

Finalmente detalló que las búsquedas seguirán hasta encontrarlos en su totalidad, así como que se ha tenido acercamiento con en Centro Regional de Identificación Humana de Coahuila, quienes estarán participando de manera activa al momento que puedan tener acceso al expediente de investigación.

"Nos informaron que para poder dar resultados, son de dos a tres semanas a partir de que puedan tener la información que debe proporcionarles el Ministerio Público".