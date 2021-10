Semáforo Delictivo: Sonora continúa en rojo al cierre del tercer trimestre del 2021

Ciudad de México.- La violencia no cede a nivel nacional ante la presencia del crimen organizado, además de que el gobierno y la sociedad han colapsado ante la ola delictiva que se vive actualmente en el país, manifestó el director del Semáforo Delictivo.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Santiago Roel precisó que los estados con mayores tasas de homicidio son Chihuahua, Baja California, Zacatecas, Colima y Sonora, mientras que los cárteles se disputan el territorio.

Por el lado positivo, ya no aparecen en rojo Sinaloa y Guanajuato; por el lado negativo tenemos nuevos estados en rojo como Estado de México y San Luis Potosí. Es la historia que ya conocemos, es como un globo, baja en un lado y sube en el otro, pero el globo no se desinfla, la violencia no cede a nivel nacional", explicó.