Atacan con arma de fuego a motociclista; homicidio habría sido por ajuste de cuentas

Estado de México.- Elementos policiales trabajan en la línea de investigación de un homicidio en perjuicio de un hombre en las calles del municipio de Nezahualcóyotl, en Estado de México.

De acuerdo con el informe oficial, el asesinato tuvo lugar en la avenida Vicente Villada, en esquina con Cama de Piedra, sobre la colonia Benito Juárez.

La víctima se trasladaba sobre su motocicleta, cuando fue interceptado por sujetos armados que le dispararon hasta arrebatarle la vida. Una vez consumado el ataque, los responsables huyeron.

Pues sí escuché varios disparos y me asusté, mejor me metí corriendo y a los pocos minutos llegó la patrulla y la ambulancia, pero ya no se llevaron al chavo", contó una vecina.