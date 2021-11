¿Fue Lalo Mora? 'El Mijis' revela qué tuvo que hacer para salvar su vida tras ser 'levantado'

Comparta este artículo

San Luis Potosí.- La noche del pasado sábado 30 de octubre se reveló que el diputado de SLP, Pedro Carrizales, alias 'El Mijis' desapareció tras ir a una protesta en un concierto de Lalo Mora; 14 horas después, apareció en un poblado de Zaragoza, en el mismo estado. ¿Qué ocurrió con él?

'El Mijis' se sinceró con la prensa y habló sobre qué ocurrió en esas 14 horas que estuvo desaparecido y que medios solicitaron su rápida búsqueda.

En entrevista con Azucena Uresti, el diputado potosino reveló que, cuando se dirigía al concierto para realizar la protesta contra Lalo Mora, cantante de Nuevo León acusado de abusar de sus fanáticas al tocarlas sexualmente, fue 'levantado' por unos sujetos.

Estos lo tomaron, le taparon la cara con una bolsa y lo subieron a una camioneta.

Me levantan, me suben a una camioneta, me traen, lo que querían era que no llegara al baile, pero todo en ese tiempo me estuvieron torturando", mencionó el diputado de San Luis Potosí, aunque no dio detalles.

En la imagen, el anuncio desaparición de 'El Mijis', la noche del pasado sábado 30 de octubre.

No obstante, lo que le pidieron fue algo inusual: Que cantara una canción de su 'rival', Lalo Mora.

Iba con la bolsa en la cabeza, y me bajan del carro… entonces me dicen: 'A ver hijo de tu pin*** madre, si no te sabes una canción del viejón, te vamos a matar aquí por hablador’, así que les canté la de ‘Dos coronas’", explicó 'El Mijis' a Grupo Fórmula.

Tras cumplir con la 'petición de sus captores' 'El Mijis' fue liberado

Les canto la canción, me bajan, me marean, uno me agarra la mano y me dice ‘vas a caminar todo derecho donde apunta tu mano. 'Si te vemos para otro lado, pues ya sabes'", relató.

¿Lalo Mora secuestró a 'El Mijis'?

Cabe destacar que días previos a la desaparición de Pedro Carrizales, este tuvo problemas con Lalo Mora, pues lo amenazó a través de sus redes sociales, luego de que trascendiera que tocó a una fanático en uno de sus conciertos; por lo anterior, se ha especulado que Lalo Mora habría sido el captor de 'El Mijis', no obstante, autoridades oficiales no han confirmado ni negado lo anterior.

