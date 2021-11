Ciudad Obregón: A primeras horas, autoridades se movilizan por auto volcado en Bordo Nuevo

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- A tempranas horas de este domingo 21 de noviembre, se reportó la presencia de un vehículo volcado y abandonado al interior del cauce del Bordo Nuevo, en la cabecera municipal de Cajeme.

El hallazgo realizado por las autoridades se registró alrededor de las 07:00 horas de este domingo, en el Bordo Nuevo, ubicado entre California y Quintana Roo.

Se detalló que el vehículo, el cual estaba volcado y abandonado, es una camioneta tipo pick up, Nissan, línea Frontier, modelo 2011, color gris, de cuatro puertas.

Tras realizar las primeras diligencias, autoridades informaron que dicho vehículo no cuenta con reporte de robo; no obstante, no se encontraron indicios sobre su dueño.

Presuntamente, el vehículo transitaba por el lado norte del Bordo Nuevo, de oriente a poniente, cuando de repente el conductor perdió el control de la dirección y se subió a la banqueta; tras esto, el auto habría caído al fondo del dren.

Después de esto, la camioneta habría quedado sobre el costado derecho, en tanto que el conductor lograría salir ileso huyendo hacia un rumbo desconocido.

De momento, el vehículo fue remolcado al depósito vehicular y quedado a disposición de las autoridades de la Policía de Tránsito Municipal.

