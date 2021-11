Le roban su auto estacionado en pleno centro de Ciudad Obregón; lo dejó solo 15 minutos

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Una mujer fue víctima de los amantes de lo ajeno luego de que estos se llevaran su automóvil, el cual había estacionado frente a una tienda departamental del centro de Ciudad Obregón.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Los hechos ocurrieron poco antes de las 11:30 horas, en la calle Sonora entre Nicolás Bravo y Zaragoza, donde los delincuentes se llevaron un pick up Chevrolet S-10, modelo 2006, cabina y media, color arena y placas de afiliación.

El vehículo era conducido por Wendy ‘N’, pero pertenecía a Luis Antonio 'N', y la reportante mencionó a los policías que al llegar al establecimiento dejó la unidad estacionada en la acera oriente de la calle Sonora.

No obstante, regresó quince minutos después y ya no lo encontró en el mismo lugar, por lo que avisó a las autoridades para que pudieran buscarlo por el sector, pero hasta el momento no hay reporte de que se haya recuperado.

Fuente: Staff