Fiscalía de Sonora confirma 11 detenidos por investigaciones del tiroteo en Guaymas

Ciudad de México.- Autoridades de los tres órdenes de gobierno permanecerán en Guaymas hasta concluir las investigaciones y que regrese la tranquilidad y la confianza de los ciudadanos del puerto, según la instrucción del gobernador, Alfonso Durazo Montaño, detalló la secretaria de Seguridad Pública, María Dolores del Río Sánchez.

Junto a Claudia Indira Contreras Córdova, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, y el delegado de la Fiscalía General de la República, Francisco Sergio Méndez, la secretaria de Seguridad Pública, en rueda de prensa este domingo, presentó avances del seguimiento a los operativos permanentes en Guaymas.

Al respecto, se informó que dichos operativos se han extendido al Valle de Guaymas y Empalme por parte de la Sedena, así como a la zona urbana del municipio de Empalme.

Del Río Sánchez precisó, con base en las investigaciones, que la agresión registrada el pasado jueves en el Puerto, no era en contra del colectivo feminista y mencionó que el Instituto Sonorense de las Mujeres, a través de su titular, Mireya Scarone Adarga, y su personal, generarán las condiciones de atención a las jóvenes que lo requieran.

La fiscal general del estado, Claudia Indira Contreras Córdova, reveló que a 60 horas de los hechos acontecidos en Guaymas se han recabado 24 acciones de datos de prueba y más de 22 solicitudes de dictámenes periciales en sus distintas disciplinas, reforzados con pruebas de trayectoria de balística y videos.

Con los datos de prueba recabados al momento, informó que se puede afirmar que definitivamente no era un ataque directo a la manifestación feminista.

El delegado de la FGR, Francisco Sergio Méndez, expuso que durante estas investigaciones, que se ejecutan para dar con los responsables del ataque armado del pasado jueves junto a la Secretaría de Marina, PESP y personal de la FGR, efectuaron 11 cateos en Guaymas donde se detuvo a 11 personas por posesión de droga, las cuales están siendo interrogadas.

"Por supuesto que tenemos el mejor empeño que estos acontecimientos delictivos no queden impunes, se hará todo lo que legalmente proceda a efecto de dar con los responsables y que tengan el castigo que la ley contempla para ellos", manifestó.

Estas personas no necesariamente están relacionadas con los hechos sucedidos enfrente del Palacio Municipal de Guaymas; son cateos que se hicieron con información proporcionada por el grupo de inteligencia, en base a esa información nosotros solicitamos las correspondientes órdenes de cateo y se llevaron a cabo... no necesariamente están ligadas con ese evento, pero son técnicas de investigación que estamos llevando a cabo a fin de dar con los responsables. Por el momento no tenemos una confesión al respecto", concluyó.