Ciudad Obregón: Hombre acusa a su expareja de romper los vidrios de su auto en discusión

Ciudad Obregón, Sonora.- Una mujer destrozó los cristales del vehículo de su expareja y se lo dio, pidiéndole que no vuelva a presentarse en su domicilio.

Los hechos ocurrieron en la colonia Libertad, donde el afectado de 43 años pidió la intervención de los elementos de la Policía Municipal. Aseguró que desde hacía seis meses mantenía una relación con una mujer en unión libre.

Durante la mañana de este lunes, el hombre vecino de la colonia Urbi Villas del Real la acusó de quebrarle los vidrios de la unidad, después de haber discutido fuertemente cuando ella le reprochó una situación.

Molesta, la mujer presuntamente optó por quebrar los vidrios del automóvil pick up color negro. El hombre le pidió sacar el vehículo del patio de la casa de ella y esta aceptó, pero con la condición de que ella no volviera a pisar su casa; agregó que no procederá penalmente contra su expareja y agentes policiacos tomaron nota de lo sucedido.

