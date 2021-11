Dos 'levantados' en el ejido Francisco Villa; criminales portaban armas y uniforme militar

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Una mujer reportó que varios hombres encapuchados, con armas y vestidos con ropa tipo militar, privaron de la libertad a su esposo y a un hermano de él, poco después de las 7:00 de la mañana de ayer.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 18:50 horas del jueves en el ejido Francisco Villa, pero por temor la reportante no avisó a las autoridades hasta 12 horas después.

La mujer contó que fue a comprar tortillas en la tarde del jueves y al regresar vio que por fuera de su domicilio, ubicado en la calle Emiliano Zapata entre 20 de noviembre y Benito Juárez, se encontraban alrededor de ocho sujetos vestidos con la ropa tipo militar color beige camuflajeado y pasamontañas. También traían chalecos tácticos y armas de fuego como fusiles de asalto, y se transportaban en dos vehículos tipo sedán.

En uno de los vehículos estaba recargado su esposo, Jesús Antonio de 44 años, residente del mismo ejido, mientras que en el otro, el hermano de su pareja, Daniel de 48 años, con domicilio en la colonia Óscar Russo Vogel de Ciudad Obregón.

Tras interrogarlos por varios minutos, los subieron a uno de los automóviles y por el miedo no se percató de que rumbo tomaron, por lo que decidió esconderse en su domicilio. En un principio decidió no reportar lo sucedido al pensar que regresarían pronto, pero al no verlos, reportó lo ocurrido ante elementos de la Policía Municipal.

Detalló que su esposo viste pantalón de mezclilla, camisa verde con un logotipo y calza zapatos tipo negros, mientras que su cuñado trae pantalón de mezclilla, camiseta azul y zapatos de vestir negros. Ambos son de tez blanca, robustos, entre 1.80 y 1.83 de estatura, respectivamente, y de pelo canuzco.

