Suman 55 migrantes muertos tras volcadura de tráiler en Chiapas; responsables siguen prófugos

Chiapas.- La mañana de este viernes 10 de diciembre, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón sumó una víctima más al informe oficial de que presentó el mandatario AMLO sobre la volcadura de un tráiler que trasportaba de forma ilegal a cerca de 160 migrantes. La cifra oficial confirmada hasta ahora es de 55 decesos.

A través de sus redes sociales oficiales, el gobernador estatal Rutilio Escandón detalló que, lamentablemente, el número de víctimas mortales por el siniestro ocurrido el pasado jueves 9 de diciembre subió a 55 la mañana de este viernes.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

En la imagen, las movilizaciones tras la volcadura de un tráiler en Chiapas, el pasado jueves 9 de diciembre.

Asimismo, señaló que seguirá trabajando con el Gobierno Federal, dirigido por Andrés Manuel López Obrador, para apoyar a los heridos y víctimas de este evento

En conjunto con el Gobierno Federal, garantizamos a los lesionados y familias de los fallecidos que no están solos. He instruido brindar atención necesaria, no escatimaremos esfuerzos", puntualizó.