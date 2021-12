Lidia fue a aplicarse su dosis de refuerzo contra el Covid-19 y no volvió; pereció en la fila

Comparta este artículo

Arteaga, Coahuila.- La Secretaría del Bienestar informó el lamentable deceso de una mujer adulta, de 60 años, que murió mientras estaba formada para recibir su dosis de refuerzo de la vacuna contra el Covid-19, en Ciudad Universitaria de Arteaga.

De acuerdo con información oficial, la mujer quien se identificó como Lidia L., de 60 años, acudió al módulo de vacunación ubicado en Ciudad Universitaria para recibir su dosis de refuerzo contra el coronavirus cuando, en plena fila, se desvaneció.

De inmediato, se pidió apoyo a paramédicos de la Cruz Roja, los cuales están presentes en caso de que los inmunizados presenten reacciones adversas.

Estos aplicaron los primeros auxilios a la víctima, así como maniobras de Respiración Cardio Pulmonar (RCP), no obstante, los paramédicos no pudieron reanimarla y confirmaron su sensible muerte.

Se detalló que la adulta mayor padecía diabetes y presión alta y que sido sometida a diversas cirugías recientemente. La causa de muerte habría sido un infarto fulminante, sin embargo, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) será quien confirme o niegue lo contrario.

