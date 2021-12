Ciudad Obregón: Invade carril y provoca aparatoso accidente; registran una víctima mortal

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La mañana de este domingo se registró un aparatoso accidente en la cabecera municipal de Cajeme; el saldo de este siniestro fue de una víctima mortal.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

De acuerdo con los primeros informes, la colisión se registró cerca de las 06:00 horas de este domingo 19 de diciembre, en la calle Jalisco, entre bulevar CTM y la 400, en Ciudad Obregón.

Se detalló que, presuntamente, el conductor de un vehículo particular que circulaba de sur a norte, invadió repentinamente el carril contrario y se impactó contra un camión de pasajeros.

La fuerte colisión provocó la muerte instantánea del chofer del vehículo particular, en tanto que el conductor de la unidad grande resultó con heridas leves. Por fortuna, el camión no contaba con pasajeros y no se registraron más heridos.

Luego de que se pidiera apoyo a paramédicos de la Cruz Roja, fue necesario que destrozar el vidrio del vehículo particular para poder sacar a la víctima, quien ya no tenía signos vitales.

El ahora occiso era de tez morena clara, complexión robusta y tendría entre 30 y 35 años. Al momento de perecer, vestía un pantalón de mezclilla y chamarra de color negro; su calzado era color café.

El cuerpo del fallecido fue levantado por personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE-Sonora), quienes lo trasladaron al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le realizará la necropsia de ley.

Fuente: Staff