Frente a un museo, hallan a masculino sin vida; habría muerto por sobredosis o hipotermia

Chihuahua.- Sin vida y tirado sobre una banqueta fue hallado el cuerpo de un hombre cuya edad oscila entre los 40 y 45 años. Se baraja como hipótesis que murió debido a una sobredosis o por frío.

Lugareños que caminaban frente al Museo Semilla localizaron el cadáver poco antes de las 08:00 horas de este domingo y lo reportaron a la línea de emergencias 911.

En atención al caso, agentes adscritos a la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes, quienes se encargaron de acordonar la zona una vez que confirmaron que el masculino no presentaba signos vitales.

Trascendió que el sujeto no tenía huellas de haber sido violentado. Hasta el momento no ha sido identificado, no obstante se dijo que vestía chamarra con capucha color negro, pantalón de mezclilla deslavado y calzado color negro.

Agentes Ministeriales y Peritos de la Fiscalía recabaron la evidencia del hecho, en tanto trasladaron el cuerpo al C4 para practicarle la necropsia de ley correspondiente.

