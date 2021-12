Joven frustra atraco en negocio de Ciudad Obregón; ladrón usaba una máscara y un arma falsa

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Un joven empleado logró detener a un presunto ladrón que intentaría perpetrar un robo en un negocio de la cabecera municipal de Cajeme; el supuesto maleante atracaría con un arma falsa.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

De acuerdo con los primeros informes, el intento de ilícito se habría registrado la noche del pasado miércoles 22 de diciembre, en un negocio de que encuentra en un mercado de las calles California y José María Iglesias, en la colonia Constitución.

Se detalló que el presunto ladrón irrumpió en el negocio con una máscara de payaso y que, con un arma de fuego logró apoderarse de 300 pesos en efectivo.

Cuando el empleado lo vio, se lanzó contra este, lo que provocó que el presunto ladrón saliera corriendo del negocio y dejara tirado su botín y la presunta pistola, la cual resultó ser una réplica de plástico.

El joven empleado no logró atraparlo, no obstante consiguió que el efectivo no saliera del negocio; se hicieron presentes elementos de la Policía Municipal, los cuales no lograron dar con el presunto delincuente.

Se desconoce si tras este evento se interpuso una denuncia con las autoridades correspondientes.

Fuente: Staff