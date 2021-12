"Perdón por no regresarte con bien": Integrante de colectivo halla cuerpo de su hijo en Sonora

Hermosillo, Sonora.- El colectivo Buscadoras por la Paz informó que una de sus integrantes logró recuperar los restos de su familiar, mismo que se encontraba en calidad de desaparecido desde hace más de un año en Sonora.

Se trata de Francisca Badachi, quien en días recientes pudo confirmar que el cuerpo de su hijo Miguel Guadalupe Tolano Badachi fue encontrado, aunque no se ofrecieron mayores detalles sobre cómo y cuando ocurrió el hallazgo.

A través de redes sociales, el colectivo de mujeres dedicó algunas palabras de consuelo a la afligida señora y mostró su alegría ahora que el fallecido podrá ser sepultado en un lugar digno donde su familia pueda guardarle luto.

El colectivo Buscadoras por la Paz, se une a la pena y al mismo tiempo a esa sensación de desear recuperar con vida a Miguel. Francis tu colectivo, nosotras tus hermanas estamos contigo y le damos gracias a Dios que recuperaste a tu niño, no como tú y nosotros hubiésemos querido", se lee.

Miguel Guadalupe Tolano Badachi tenía 21 años de edad y su extravío ocurrió un 26 agosto de 2020 en su natal Hermosillo. Desde entonces, era buscado sin descanso por sus familiares y diversos colectivos.

Por su parte, Francisca expresó su sentir mediante una publicación en Facebook:

Mi niño, tenía la esperanza de que regresaras con bien y por tu propio pie, ¿ahora como le hago para seguir sin ti?, si ya no hay esperanza de poder abrazarte y decirte lo mucho que te amor mi chipilón. Me dejas con un dolor muy grande mi vida, hecha pedazos y sin ganas de seguir. Perdóname por no haber podido hacer nada para regresarte con bien a casa mi corazón", escribió.