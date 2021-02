¡De película! Dalia nadaba en el mar y desapareció; esto pasó tras ser dada por muerta

Armería, Colima.- Encuentran a joven desaparecida en la playa de El Paraíso, Colima, al interior del mar, momento en el que las autoridades comenzaron con la búsqueda.

La tarde del domingo, se reportó la desaparición de una joven identificada como Dalia Janeth, de 18 años, misma que se encontraba dentro del mar cuando su pareja y acompañantes no la vieron más tras ser arrastrada mar adentro por una ola.

Las autoridades recibieron el reporte dos horas después, pero lamentablemente no obtuvieron buenas noticias, pues no había rastros de Janeth. Protección Civil estuvo en una fuerte movilización, sin embargo, no la hallaron, por lo que el temor de no encontrarla con vida aumentó.

La mañana de este lunes, cuando las autoridades no había encontrado nada el día anterior, vieron a la joven caminando por la playa. Ella misma contó que la marea la llevó hacía adentro, pero que por fortuna, salió algunos metros adelante en Los Pascuales, momento en el que salió y fue auxiliada por algunas personas.

Dalia relató que tras recuperarse de lo vivido, decidió regresar caminando con su familia, ya que se encontrabana de vacaciones, pues todos radican en Tuxpan, Jalisco.

