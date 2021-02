Feminicidio de Mariana: Presunto acosador de la estudiante de medicina se entrega a la Policía

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- La noche de este jueves 18 de febrero, el médico Fernando Cuauhtémoc 'N', decidió por cuenta propia entregarse a las autoridades acompañado de sus familiares, luego de que se acusara presuntamente haber acosado a Mariana Sánchez Dávalos, la estudiante de medicina asesinada en Chiapas.

El feminicidio ocurrió el pasado 24 de enero, por lo que 16 días más tarde un Juez de Control ordenó la aprehensión en contra del galeno, a quien señala como supuesto acosador, sin embargo él en redes sociales lo negó todo al afirmar que sus familiares han sido víctimas de la fiscal Martha Hernández.

Mi nombre es Fernando Cuauhtémoc Pérez Jiménez. En base a las acusaciones que se me imputa en medios de comunicación, me voy a entregar de manera voluntaria a lo que corresponda legalmente este tribunal de enjuiciamiento para resolver el caso del que se me está inculpando", expresó.