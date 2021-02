Alejandra salió al cine con un amigo y los 'levantaron'; él acabó decapitado y ella desaparecida

Texmelucan, Puebla.- Alejandra Arellano Rodríguez desapareció en marzo del 2019 y su paradero sigue siendo un misterio. La joven de 23 años salió al cine con un amigo y él apareció decapitado.

Los hechos ocurrieron en el municipio de San Martín Texmelucan. La joven vivía con su hermano y su cuñada. A alrededor de las 15:00 horas de la tarde le avisó a su hermano que saldría, pero jamás regresó a casa.

Lee también: Feminicidio de Ingrid: Matan a gamer de 'Call of Duty'; filtran videos de su cadáver en WhatsApp

Su hermano estaba trabajando, por lo que al regresar a su domicilio la buscó. La joven no estaba y tampoco respondía el celular. Horas después, Cuando su hermano regresó a casa, Ale ya no estaba. Le marcaron a su celular y nadie respondió.

Hora después contactaron a su cuñada y le avisaron que había sido 'levantada' por sujetos desconocidos. El joven con el que salió fue identificado como Jorge L.. Según testigos que posteriormente declararon, al momento de ser privados de la libertad fueron ordenados que "bajaran las cabezas".

Al día siguiente, el acompañante de Alejandra fue encontrado muerto. Al joven lo decapitaron y abandonaron su cadáver en una barranca. Alejandra seguía desaparecida.

Podría interesarte: "Papá, me mataron": Felicia de 9 años agonizó en brazos de su padre; vecino la mató a tiros

De acuerdo con información de varios portales, Jorge presuntamente tenía nexos con el huachicoleo, robo de combustible. Este delito le habría traído problemas. Esta sería la segunda vez que la joven salía con él.

Aunque Alejandra lleva casi dos años desaparecida, sus familiares no han sabido nada de ella y continúan buscándola con la esperanza de que aparezca. En redes sociales siguen difundiendo sus fotografías con datos.

La madre de Alejandra creó el hashtag #HastaEncontrarte con el objetivo de dar con su ubicación. Con mucho dolor, pide a usuarios que la apoyen a compartir para encontrar a su hija.

Cuando tienes una hija desaparecida todas tus amistades se alejan pero lo que mas duele es que la familia se esconda y no comparta a tu hija yo les pido a ustedes que no me conocen pero sienten mi dolor ayúdenme a encontrar a mi hija", escribió en redes.