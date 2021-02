Trágico final: Paulina de 16 años subió un cerro y acabó muerta; llevaba días desaparecida

Abasolo, Guanajuato.- Luego de varios días desaparecida, encontraron muerta a la joven Paulina Daniela Velázquez Vázquez de 16 años en las faldas del cerro 'El Brinco del Diablo' en Abasolo.

La menor llevaba desaparecida desde el 19 de febrero. Familiares emitieron una Alerta Amber para dar con su paradero al no volver a saber nada más de ella, sin embargo, lamentablemente la encontraron sin vida.

Lee también: Feminicidio de Ingrid: Matan a gamer de 'Call of Duty'; filtran videos de su cadáver en WhatsApp

Según informes, una llamada al 911 alertó a servicios de emergencia para que acudieran al lugar. El cadáver de la menor apareció entre el fango, entre unas peñas en lo alto de un cerro.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja para confirmar su deceso, además de peritos para levantar el cuerpo, el cual también estaba en las faldas de la colonia 28 de Octubre. De acuerdo con información de autoridades, la adolescente podría haber caído de una parte de gran altura en el cerro.

La noticia de su muerte conmocionó a la ciudad. El día de su desaparición, Paulina vestía una chamarra azul y un pantalón de mezclilla.

Podría interesarte: Jazibe, la maestra de preescolar que drogó y abusó de 5 niños; tenía 14 años prófuga

De manera extraoficial se dijo que la familia acudió al cerro a buscarla ya que fueron informados que la última vez que fue vista con vida iba a subir el cerro con una mochila en la espalda.

La madre de la menor, antes de encontrar su cuerpo, escribió un desgarrador mensaje en redes sociales pidiendo ayuda para encontrarla.

Espero que la persona que mi hija le pidió el favor de esconderla lea esto; le pido con el corazón hecho pedazos que me lo haga saber porque me siento muerta en vida, ya no puedo con esto".