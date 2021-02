"Disminuí la propagación del VIH": Estos fueron los delitos del asesino conocido como 'El Sádico'

Ciudad de México.- Sin lugar a dudas, cada asesino serial tiene un impulso distinto al otro, pues existen quienes tienen cierta predilección por cierto tipo de víctimas, debido a que eligen acabar cierto tipo de personas a las que les tengan desprecio o aversión.

Tale es el caso de Raúl Osiel Marroquín, un hombre que fue el culpable de seis secuestros, de los cuales cuatro terminaron en muertes despiadadas para sus víctimas, todos ellos homosexuales.

Los homicidios de este sujeto acontecieron durante el 21 de enero y el 22 de diciembre de 2005, en Ciudad de México.

Raúl llegó a ser sargento primero del ejército, cursó un año de la carrera de médico militar y consiguió ser miembro del ejército mexicano durante cuatro años, pero al tiempo desertó, después se convirtió en delincuente al perpetuar robo con violencia, cosa que lo llevó a pasar un año tras las rejas.

En 2005 logró salir en libertad y se mudó a la Ciudad de México, donde desencadenó una serie de crímenes brutales contra hombres gay, tras su captura, el mismo relató como era su modus operandi con sumo cinismo.

Me desplazaba a lugares frecuentados por homosexuales, en este lugar ellos mismos me hablaban a mí, me abordaban, platicábamos un rato y ahí mismo o posteriormente los invitaba a mi departamento, accedían, iban por voluntad propia, en este lugar los sometía”, contó Raúl Marroquín.