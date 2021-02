"'El Chivo' me violó": Niña de 7 años rompe en llanto y revela que vecino abusó de ella

Mama, Yucatán.- Una niña de 7 años fue abusada sexualmente por un vecino conocido como 'El Chivo', mismo que se dio a la fuga luego de que la pequeña le contara a sus padres lo que sucedió.

Según familiares de la pequeña, ella solía ir a casa de un hombre apodado como 'El Chivo', de 55 años, regularmente. Ese día, tardó un poco más de lo normal pero ninguno se alarmó, sin embargo, la niña llegó llorando a casa a contar lo sucedido.

Virginia, madre de la menor, estaba sola en casa con su otro hijo cuando su hija llegó corriendo con lágrimas en los ojos. Al no poder articular lo que había pasado, Virginia le pidió apoyo a su padre y abuelo de la niña, José, para que hablara con ella.

Finalmente, la menor confesó todo el abuso al que fue sometida. Entre llanto, le dijo a su madre y a su abuelo:

Ese chivo me violó, me violó chivo, me violó chivo, se subió encima de mí".