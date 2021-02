A sangre fría: Tras días desaparecida, hallan muerta a Paloma; su esposo la desfiguró a golpes

Ixmatlahuacan, Veracruz.- Tras estar desaparecida desde el pasado 5 de febrero, autoridades encontraron el cadáver de Paloma Vizcarro León de 20 años. La joven fue asesinada por su esposo, Aldo Alan Guzmán, de 21 años.

Ambos vivían en el municipio de Ixmatlahuacan, donde cuidaban de un rancho. Paloma fue reportada como desaparecida por sus familiares al no contestar mensajes ni responder su celular.

El 8 de febrero encontraron su cuerpo sin vida. Mientras que algunas versiones señalan que fue encontrado dentro de la casa que compartía con su esposo, otras sugieren que habría sido encontrado en un camino de terracería cercano.

La causa de muerte de la joven fue traumatismo craneoencefálico severo, pues su esposo la golpeó con un palo de madera hasta desfigurarle el rostro y dejarla sin vida.

La Policía Municipal arrestó al sujeto por el feminicidio, sin embargo, familiares de la joven teme que puede ser dejado en libertad por autoridades.

En redes sociales se hizo viral el hashtag #JusticiaParaPaloma, donde familiares, amigos e internautas exigen la pena máxima sin derecho a fianza para Aldo por el asesinato.

Mujeres empezaron a difundir un impactante texto junto a la foto del presunto responsable en redes, con el objetivo de que no se olvide el caso y se pueda hacer justicia por Paloma y sus familiares.

Que se sepa que Paloma no falleció, a Paloma la mataron".

"Yo se que no éramos amigas, ni siquiera te conocía, pero no me hace falta hacerlo para lamentar este terrible suceso, para exigir justicia y para gritar tu nombre hasta que la justicia llegue y que tu agresor sea condenado. Lamento profundamente lo sucedido y nada de esto fue tu culpa, no merecías terminar así, nadie tenía el derecho de apagar tus ojos", se lee el texto.

"¿Ya ven que no estamos locas? ¿Ya ven que la violencia de género existe? ¿Ya ven como si es más fácil lavar unas paredes, o cambiar un vidrio que traer a alguien de vuelta a la vida? Hoy no estamos todas, nos falta Paloma", finaliza el escrito.

