Terror en Los Cabos: Modelo es 'raptada' por policías; pensó que sería víctima de trata

Los Cabos, Baja California.- Por un momento, Stephanie Palomares pensó que su vida estaba en riesgo o que iba a ser víctima de trata por un cártel de la droga en México, tras ser 'raptada' por elementos de la Policía Municipal.

La modelo mexicoamericana de 27 años que vive en Las Vegas relató que en diciembre de 2020, ella y un amigo llegaron a la paradisiaca ciudad de Los Cabos para celebrar el Año Nuevo.

Lee también: VIDEO: "Ayuda, estoy sangrando": Así fue el brutal asalto al paseador de perros de Lady Gaga

Sin embargo, sus "vacaciones de ensueño" en Los Cabos poco a poco se volvieron una pesadilla de la que pudieron salir con vida para volver a Estados Unidos.

Todo iba relativamente bien. Ordenaron una botella de tequila y estaban disfrutando del ambiente cuando se dieron cuenta que, desde una patrulla en la calle, ella y su acompañante eran observados y señalados por varios policías.

Stephanie no quiso fabricarse ideas raras y pensó que, quizá, los uniformados solo estaban "cuidando" que no pasara nada. Sin embargo, cuando ella y su asistente de nombre José salían del lugar para ir a otro club a seguir festejando, un policía la tomó del brazo.

El oficial la abofeteó tan fuerte que Palomares perdió uno de sus lentes de contacto y su vista se nubló. Mientras que a José lo tiraron al suelo, lo patearon en la cara y le causaron heridas fuertes en la oreja.

Estaba gritando muy fuerte en español e inglés que nos ayudaran, pero creo que por lo alto que estaba la música, nadie pudo escucharnos. No nos leyeron nuestros derechos ni nos dijeron a dónde íbamos", recordó.

La Policía tuvo tras las rejas a Stephanie y a José por 48 horas porque "no habían pagado en el bar". Situación que la modelo desmintió, pues dijo: "Hasta el día de hoy todavía tengo el recibo del lugar".

Yo rezaba cada segundo para que no me fueran a violar o me enviaran a un cártel para ser traficada sexualmente por todo México", dijo.