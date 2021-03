A primeras horas del día, sicarios privan de la vida a un hombre en vía pública

San Pedro, Nuevo León.- La madrugada de este miércoles 17 de marzo, en el municipio de San Pedro, Nuevo León, un hombre fue asesinado a balazos por parte de sujetos desconocidos que después se dieron a la fuga.

Los hechos se dieron en punto de las 05:30 horas, en el cruce de Carbono y Grafito en la colonia San Pedro, luego de que un grupo de gatilleros disparara en repetidas ocasiones en contra de un hombre que pasaba por la zona.

Aunque al sitio acudieron paramédico de Cruz Roja, ellos ya no pudieron hacer nada, pues la víctima ya no contaba con signos vitales tras no resistir las profundas heridas.

Por su parte, elementos de la Policía Municipal y Estatal se encargaron de acordonar la zona, con el fin de que Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJE) realizara las indagatorias correspondientes.

De momento el cuerpo se encuentra en las instalaciones del anfiteatro de Nuevo León, donde se le practicará una necropsia para después entregarlo con sus familiares.

Persona es ejecutada a balazos en #SanPedro,reporte fue hecho cerca de las 5:30am,solicitaban presencia de la @cruzroja_mty,al arribo de los paramédicos localizaron a un hombre ya sin vida en el cruce de Carbono y Grafito en la Col.San Pedro 400 @Formula_Mty @Cicmty @MtyFollowMx pic.twitter.com/UXTdoJqiPJ — Ray Elizalde Noticias (@rayelizalder) March 17, 2021

Fuente: Twitter @rayelizalder