Asalto termina en balacera afuera del complejo habitacional Puerta Alameda en la CDMX

Ciudad de México.- La tarde de este viernes 19 de marzo se registro una balacera afuera del complejo habitacional Puerta Alameda en la alcaldía Cuauhtémoc, luego de un intento de asalto.

La víctima fue un hombre, que conducía una motocicleta, el sujeto se encontraba en su vehículo sobre la calle Revillagigedo, cuando un hombre intento asaltarlo disparándole en varias ocasiones, sin embargo, el hombre resultó ileso y con todas sus pertenencias.

Lee también: Por el asesinato de dos en Artz Pedregal en 2019, detienen a Vanessa Ballar Fallas, alias 'La Güera'

Los hechos se dieron alrededor de las 4:15 horas, donde varias personas huyeron hacia Av. Juárez luego de escuchar las detonaciones.

Mientras tanto el hombre gritaba para solicitar apoyo de las autoridades o de los transeúntes, por lo que luego de unos minutos arribaron elementos de la policía capitalina y personal médico.

Lee también: Violenta balacera termina en persecución al noroeste de Ciudad Obregón; hay un herido

Me tiraron a matar, me salvé. Me querían asaltar", declaró el hombre de aproximadamente 45 años de edad.