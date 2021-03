Tras extravío de 14 millones de pesos, protestan en contra de la candidatura de alcaldesa de Morena

Oaxaca, Oaxaca.- Varias personas se reunieron para protestar quemando llantas y realizando bloqueos en contra de la candidatura de la alcandesa de Morena Juanita Arcelia Cruz Cruz, quien busca reelegirse como presidenta municipal de Huajuapan de León.

Las movilizaciones se dieron luego de que el Comité Ejecutivo Estatal de Morena dejará como candidata a la actual presidenta municipal, situación que molestó a los habitantes de la zona.

Los inconformes reclaman que no se realizaron encuestas de la manera correcta , pues las autoridades tomaron la decisión a modo de imposición.

Fue una encuesta con un resultado desviado, por le dan mucha ventaja a la que gano y deja al resto de los aspirantes como si no tuvieran ninguna presencia, lo que no es una realidad.", expresó un inconforme.

De acuerdo con los afectados la mujer es señalada por el extravío de al menos 14 millones de pesos de sus cuentas, las que aseguró fueron hackeadas.

Creemos que ha actuado con poca probidad en el cargo y no puede ser premiada de nueva cuenta con la reelección como presidenta municipal, más cuando en el partido Morena hay un principio básico de no robar, no mentir y no traicionar " aseguraron.