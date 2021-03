VIDEO: Mujer sufre agresión sexual en estacionamiento de Hermosillo y graba a su atacante

Hermosillo, Sonora.- A través de redes sociales, una joven de nombre Elissa denunció que fue víctima de agresiones físicas y sexuales de parte de un desconocido en el estacionamiento de un supermercado de Hermosillo.

Según las palabras de la denunciante, el lamentable hecho tuvo lugar el pasado lunes 22 de marzo alrededor de las 15:50 horas, cuando guardaba las cosas que compró en la cajuela de su auto, en el centro comercial ubicado en el bulevar Colosio y Quiroga.

Yo estaba guardando las compras en la cajuela de mi carro. Cuando estaba terminando de guardar todo, me agarró por detrás y me ahorcó con un brazo y me manoseó con el otro."