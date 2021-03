Supuesto ataque a vivienda con objeto explosivo moviliza a Policía y Bomberos de Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Momento de preocupación vivieron los vecinos de la colonia Hogar y Patrimonio en la comisaría de Esperanza, en donde la noche de este miércoles 24 de marzo de registró el incendio de una vivienda.

El siniestro tuvo lugar cerca de las 20:30 horas, luego de que varias personas se percataron que dentro de un domicilio, ubicado sobre la calle Julia Trujillo entre Yucatán y Vicente Padilla, se asomaban fuertes llamaradas.

Por tal motivo llamaron al número de emergencia 911, para alertar a las autoridades policíacas. Minutos después, arribaron elementos de la Policía Municipal de Cajeme, quienes solicitaron la presencia del Departamento de Bomberos.

En un principio se pensó que se trataba de un ataque a la casa, a la cual le habrían arrojado una granada u objeto explosivo que habría iniciado el fuego. Pero al llegar bomberos y sofocar las llamas se reveló el verdadero motivo.

Al revisar el interior se supo que todo fue derivado de un cortocircuito en el sistema eléctrico. Por fortuna el fuego no se desplazó a tras casa y no se registraron personas lesionadas, ya que la vivienda no estaba habitada al momento del percance.

