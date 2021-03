VIDEO: Tras ser abusada en su taxi, Andrea denuncia al depredador y lo persigue hasta su casa

Mérida, Yucatán.- Una mujer de nombre Andrea Berdejo, que se dedica a conducir un taxi particular fue víctima de un terrible abuso sexual por parte de un cliente. Por fortuna, se atrevió a denunciar al depredador y lo persiguió hasta su casa.

Los terribles eventos ocurrieron en Mérida, en un viaje que iba entre Ciudad Caucel y el Centró Histórico. En el trayecto, el depredador del que solo se sabe que se llama Alberto atacó a la conductora.

Ante esto, Andrea realizó una publicación en su cuenta de Facebook en la que denunció el evento y compartió su denuncia ante la Fiscalía General del Estado De Yucatán y un par de videos en los que muestra cómo envió patrullas a casa del abusador sexual.

No sé aún cómo te llames, pero tu cara no la olvido, no conozco nada de ti más que tu domicilio pero de ser necesario te llevaré todos los días patrullas a tu casa hasta que des la cara", menciona Andrea en su publicación.

Andrea denunció a su abusador en su cuenta oficial de Facebook.

En el mismo texto, menciona que no dejará impunes los abusos que pasó por este sujeto y que hará todo lo posible porque haya justicia para ella

Pero no me quedaré callada, y por eso hago público tus actos, tú NO eres más que yo, tú me quitaste mucho anoche, pero no me quitaste las ganas de ponerle un alto a la gente nefasta y asquerosa como tú".

Finalmente, menciona que no está sola, pues cuenta con el apoyo de su familia y que espera tener el respaldo de la FGE de Yucatán:

No sé cuánto me tome hacer justicia, pero juro por lo que sea, que NO DEJARÉ QUE LE HAGAS A NADIE LO QUE ME HICISTE A MI, QUE YO SEA LA ÚLTIMA PERSONA DE QUIEN EJERCES ABUSO Y TE ATREVES A TOCAR Y QUE TODOS LOS DÍAS DE TU MUGROSA VIDA TE ARREPIENTAS DE TODO EL DAÑO QUE ME HICISTE. Te voy a buscar hasta por debajo de las piedras, pero no volverás a abusar de ninguna mujer jamás!", finalizó.

Fuente: Facebook Andrea Berdejo