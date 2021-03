¡De terror! Joven relata en redes sociales cómo casi lo 'levantan' seis hombres en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- A través de las redes sociales circula el testimonio de un joven que hace algunos días se salvó de ser 'levantado' por seis hombres en calles de la capital sonorense, Hermosillo.

La víctima relató que iba rumbo a su casa tras realizar un depósito en una tienda de conveniencia en los bulevares Quiroga y Progreso, cuando fue sorprendido por el comando que trató de privarlo de su libertad.

Siempre he tenido miedo de ser yo, o alguien muy cercano a mi sea desaparecida o desaparecido, y casi me toca hoy a mí… Hoy pude soltarme y defenderme, y poder correr… Amig@s no anden solas, o traigan algo con qué defenderse", escribió.