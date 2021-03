FUERTE VIDEO: A plena luz del día, mujer da brutal golpiza a anciano; lo patea y abofetea

Ciudad de México.- En redes sociales circula el video de una mujer que propina una brutal golpiza a un anciano a plena luz del día, en calles de la CDMX.

Los hechos ocurrieron a las afueras del Mercado de Jamaica en la Ciudad de México, entre Viaducto y Eje 3 Sur. El clip se hizo viral este domingo 28 de marzo.

Aunque en el video se puede escuchar a algunos testigos exigiéndole a la mujer que se detenga, no intentaron separarlos. La persona que grababa se puede escuchar diciendo a una policía y luego a la agresora:

Lo está maltratando mucho. Lo está golpeando (...) ¡Que lo dejes! ¡Déjalo!".

El fuerte video compartido por los internautas muestra a un adulto mayor que yace casi indefenso en el piso mientras su agresora lo patea, lo abofetea y le da varios puñetazos. Ni autoridades ni otras personas intervinieron.

Entre los golpes, la mujer parecía exigir al anciano que se levantara, pero este no podía debido a las agresiones. Los que presenciaban el ataque le llamaron a autoridades y les pedían apresurarse, sin embargo, no hicieron nada para separarlos y estas no se movilizaron a tiempo.

Advertencia: Imágenes fuertes

#ImágenesFuertes |



Captan a mujer golpeando brutalmente a adulto mayor, presuntamente ocurrió en Cuauhtémoc y Eje 3, #CdMx. #Video uD83CuDFA5uD83DuDC47uD83CuDFFD pic.twitter.com/6l9wGXkXxT — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) March 29, 2021

Hasta el momento se desconoce si ya se le identificó o detuvo a la agresora, sin embargo, testigos difundieron la grabación en Facebook y Twitter para denunciar lo que sucedió.

Las críticas no se hicieron esperar, tanto al retraso de autoridades en acudir al lugar como contra los testigos que grabaron todo pero no hicieron nada para ayudar al anciano.

Fuente: Twitter @MrElDiablo8