Trágico final: Hallan muerta a Esmeralda; salió a buscar ropa para sus hijos y nunca volvió

Morelia, Michoacán.- Esmeralda Briseño Tapia desapareció luego de salir a buscar ropa limpia para sus hijos el pasado viernes. La encontraron muerta al día siguiente.

El fin de semana, Esmeralda acudió con sus hijos al panteón para visitar la tumba de su abuela. Al llegar a casa de su madre, vio que sus dos hijos estaban sucios y necesitaban ropa limpia, por lo que se dirigió a su casa.

Su domicilio quedaba solo a unos metros de ahí, por lo que se alarmaron al ver que pasaban las horas y no regresaba. Por la noche se dirigieron a las autoridades para denunciar su desaparición.

La mañana del sábado, policías llegaron a casa de su madre, informando que habían encontrado el cuerpo de una mujer tirado rumbo a Pátzcuaro. Le pidieron acudir a reconocer si se trataba de su hija desaparecida. Poco después, confirmaron que sí era ella.

Hasta ahora se desconocen las causas de muerte, sin embargo, su familia y amigos exigen justicia por su feminicidio. Fue su prima, la usuaria Cass Pacheco, quien denunció el brutal crimen en redes sociales.

Ella la describe como una mujer "hermosa por dentro y por fuera" y una "madre excepcional, una hija maravillosa, una excelente hermana" y exige que su muerte no quede impune.

De la noche a mañana nos la quitaron, le arrebataron la vida, los sueños. Es un acto inhumano, es una porquería lo que le hicieron, no sé de verdad por qué demonios le pasó esto, no me explico por qué ya no está con nosotros. Esto no se puede quedar sin resolver, tienen que encontrar al responsable de tal aberración".