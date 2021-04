Macabro: 3 hombres desaparecen en Veracruz; sus cuerpos son encontrados en un cementerio

Veracruz.- El pasado 8 de abril se reportó la desaparición de tres hombres habitantes de Temaxcalapa; sin embargo, días después, autoridades de la región informaron que sus cuerpos sin vida habían sido localizados a las orillas de un cementerio de Chicomapa-Ayojapa.

Los hombres, José Luis 'N', Jorge 'N' y Luis Ángel 'N', habían sido vistos juntos por última vez la noche del 8 de abril. Al no volver a sus respectivos domicilios y no responder a sus teléfonos celulares, familiares y amigos intentaron reportarlos como desaparecidos; no obstante, los policías dijeron que no podían proceder hasta pasadas 72 horas.

Este 11 de abril, a los pies del cementerio de la localidad, elementos de seguridad acordonaron la zona para investigar a los tres cuerpos sin vida que vecinos aledaños habían reportado.

En este sentido, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz y peritos en criminalística, acudieron a realizar las diligencias correspondientes y a hacer el levantamiento de los cuerpos, los cuales fueron trasladados a la Semefo en la cabecera municipal.

Los cadáveres fueron identificados por los familiares de los desaparecidos, quienes alegaron que las autoridades hicieron caso omiso a sus plegarias para buscarlos.

Fuente: La Silla Rota Veracruz