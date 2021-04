Indignante: Asesina a su hijastro de 4 años a golpes por ''no saber tender su cama''

Escobedo, Nuevo León.- Juan Carlos 'N', de 29 años de edad, asesinó a golpes a un niño de cuatro años de edad, hijo de su pareja, porque el menor "no supo tender la cama". Según la autopsia, el niño sufrió contusión profunda de tórax y abdomen.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Nuevo León, a través de la Subdirección de Investigación de Homicidios de la Agencia Estatal de Investigaciones, dio cumplimiento a una orden de aprehensión en contra del sujeto por los delitos de homicidio calificado y violencia familiar.

La detención de Juan Carlos 'N', se efectuó el pasado 12 de abril en la colonia Parque Industrial Escobedo, en el municipio de Escobedo.

Según investigaciones de agentes ministeriales y por versiones recabadas de testigos, desde principios de marzo de 2021 el detenido golpeaba a sus hijastros, de cuatro y cinco años, así como a la madre de los niños.

¿Conoces a un pequeño o adolescente víctima de maltrato infantil? No te quedes callado y denuncia al 9-1-1.



Contamos con personal especializado de @DIFSonora que puede ayudarte. #TeQueremosSeguro pic.twitter.com/FvzkQjvi2S — 911Sonora (@911Sonora) December 13, 2019

Juan Carlos 'N' golpeaba a los niños porque no hacían las cosas como quería, y agredía también a su pareja cuando intentaba defenderlos. Una de las agresiones ocurrió el pasado 6 de abril, cuando el investigado golpeó a uno de los menores porque supuestamente "no quería comer y no traía las chanclas bien puestas".

A Juan Carlos se le considera responsable de la muerte violenta de un menor y ha sido internado en el Centro de Reinserción Social Número 2, esperando ser juzgado en los próximos días.

