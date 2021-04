Alerta en Cajeme: Pánico y terror vivió Joselyn; un sujeto la golpeó y la quiso agarrar

Ciudad Obregón, Sonora.- En Cajeme la violencia contra las mujeres es de todos los días y cada vez es peor. Lamentablemente, el martes 13 de abril del presente año le tocó a Joselyn. La joven cajemense narró en redes sociales cómo un sujeto intentó agarrarla y la golpeó, por lo que decidió compartir el pánico y terror por el que pasó.

Todo ocurrió a eso de las seis de la tarde mientras la joven se disponía ir al gym como de costumbre, “me sucedió algo que no imaginaba”, narró Joselyn. “Un tipo intentó agarrarme y al no poder hacerlo me golpeó y arañó mi brazo”. Ella no hizo más que defenderse y el sujeto se comenzó a poner más agresivo. Cabe señalar que los hechos sucedieron en la calle París y 200, un sector bastante transitado.

"¿Qué hice para que se pusiera así de agresivo? Nada, solo defenderme y no dejarme agarrar, en cuanto pude me lo quite de encima y comencé a correr asustada y atacada en llanto". Ella llamó por teléfono al último contacto que tenía en su historial, que por suerte era su novio, para pedir ayuda. Aunque Joselyn y su pareja intentaron buscar al sujeto, no dieron con su paradero.

La joven lo compartió en sus redes sociales

La joven alertó a las demás a cuidarse ya que la situación de violencia cada vez está peor. "Por favor cuídense mucho y aunque no vivan ahí cerca por favor cuídense y jamás salgan solas o solos, hoy en día todo está muy feo y así como me paso a mi le puede pasar a cualquiera”, finalizó la sonorense.

En los últimos meses la violencia contra la mujer en el municipio se ha incrementado y aunque en diferentes ocasiones los colectivos feministas han pedido una Alerta de Género las autoridades han sido omisas en el tema.

Fuente: Instagram @joselyn_murillo8