Aristóteles Sandoval: Las 13 personas arrestadas por el asesinato del exgobernador de Jalisco

Guadalajara, Jalisco.- El asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, sigue en proceso, por lo que son 13 personas las detenidas, mientras que uno no tiene relación directa e indirecta con la muerte del mandatario.

Gerardo Octavio Solís Gómez, fiscal del estado de Jalisco, señaló que referente a Raúl 'N', no hay elementos que relacionen directa o indirectamente al asesinato. Dicha persona se encuentra bajo proceso penal por el delito de cohecho, cuando fue detenido en un establecimiento en Puerto Vallarta.

"No tenemos en este momento confirmada una participación directa o al menos indirecta con el homicidio del exgobernador. Está a disposición del juez por otro ilícito. El hecho se sigue investigando, prácticamente todas las semanas se han estado levantando más registros, desde luego muchos de ellos son reservados, no podemos hacerlos públicos. Pero en cuanto a la pregunta en específico, hasta este momento no se ha encontrado una vinculación", señaló Solís Gómez.

La fiscalía de Jalisco mostró dos videos en que se observa cómo el personal del bar Distrito 5 limpia el sitio donde asesinaron al exmandatario Aristóteles Sandoval, el pasado 18 de diciembre.

El 22 de diciembre del 2020, Raúl 'N' fue arrestado cuando oficiales lo hallaron en un vehículo cuando trataba de irse. En ese momento les ofreció dinero para poder irse, pero lo detuvieron y fue vinculado a un proceso penal por el delito de cohecho.

Desde el atroz crimen, van 13 personas sentenciadas, todas ellas trabajadores del bar que limpiaron la escena del crimen: 11 hombres y 2 mujeres. Los señalados son: Loot 'N”',Christian Jhovanny 'N', Abner Abraham 'N', Alonso 'N', Oscar 'N', José Everardo 'N', Alexis Omar 'N', Edgar 'N', Juan Orlando 'N', Iliana 'N', María del Rocío 'N', Alex 'N' y Cassandra 'N'.

La Fiscalía señaló que los empleados “reconocieron su responsabilidad en el delito de encubrimiento", por lo que se bajó la pena en 30 días de prisión, o el pago de una multa de 4 mil pesos para recobrar su libertad.

Además, existen dos órdenes de aprehensión en contra de un hombre y una mujer, quienes habrían dispararon en contra del Sandoval en el bar de Puerto Vallarta el pasado 18 de diciembre. Lamentablemente, los presuntos culpables están prófugos de la ley.

Fuente: El Occidental