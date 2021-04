La muerte de Leo en Xcaret no habría sido accidente; FGE investiga como homicidio culposo

Xcaret, Quintana Roo.- El pasado jueves 1 de abril, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo informó a través de un comunicado de prensa que la trágica muerte de Leo será investigada como homicidio culposo.

Como se presentó a través de varios medios, Leo de solo 13 años de edad, murió un día después de ahogarse en un filtro sin tapa del parque acuático Xenses; desgraciadamente, sufrió daños pulmonares y lesiones en las piernas.

En el comunicado de prensa 97/2021-Z1 que la FGE compartió en sus redes sociales informó que el agravio de Leo, la víctima menor de edad en Solidaridad, Quintana Roo, el pasado 28 de marzo de 2020, será investigado como homicidio culposo por la negligencia del parque acuático.

En el mismo comunicado, la FGE hizo un recuento de los terribles hechos: Leo, de solo 13 años de edad ingreso al parque de diversiones con su familia. Después, el menor fue arrastrado por una corriente en un río; aunque su padre lo rescató, se le practicaron maniobras de resucitación y fue trasladado a un hospital, el niño lamentablemente perdió la vida.

También aclaró en el mismo que el mismo 28 de marzo, a las 19:25 horas el cuerpo del menor fue trasladado servicio médico forense de la FGE para practicar la necropsia y determinar las causas de la muerte. No obstante, esa parte del proceso aún no ha sido realizada, pues el padre solicitó el cuerpo y otorgó el perdón legal.

Sin embargo, mencionó que la carpeta de investigación sigue abierta y que realizará las investigaciones pertinentes para determinar responsabilidades legales.

Por otra parte, hay fuentes que informan que Grupo Xcaret obligó al padre del menor a otorgar el perdón por el terrible accidente que ocurrió en el parque acuático. Asimismo, según un testimonio del padre para Fenómenos Naturales Noticias informó que trabajará para que este hecho no quede impune:

Ayer que estaba ya el cuerpo de mi hijo aquí, lo vi en el féretro y le pedí perdón a mi hijo; esto no puede quedar impune, porque esto le puede suceder a otro niño, es por eso que México no cambia, porque nunca se castigan las injusticias, lo que busco es que haya un responsable, esto no puede estar pasando, mi hijo de 13 años murió por negligencia del Parque; si esto no lo hacemos público, va a seguir pasando".