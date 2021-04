Tenía 21 años: Andrea salió de fiesta con su novio y desapareció; la hallan MUERTA en hotel

Nezahualcóyotl, Estado de México.- Autoridades identificaron como Andrea Cañeda Salgado a la mujer encontrada muerta dentro de una habitación de hotel el pasado lunes 29 de marzo.

La joven de 21 años fue reportada como desaparecida luego de que el 27 de marzo saliera de su domicilio a las 20:00 horas con su novio, identificado como Bryan 'N', con destino a una fiesta de una amiga en el municipio de Nezahualcóyotl.

Según relató su madre, ella y su novio tomaron el transporte público en la avenida Neza y el último día que ella fue vista con vida fue a alrededor de las 3:00 horas de la madrugada de ese domingo.

Al no tener respuesta de ella en todo el domingo, su madre, acompañada de su hijo, dos amigos, Bryan 'N' y la madre de este, fueron al Ministerio Público para denunciar su desaparición.

Aunque activaron la Alerta Amber, horas más tarde, autoridades contactaron a la madre de la joven, Ángela Beatriz Salgado, y le notificaron que habían encontrado un cadáver con características similares a las de su hija.

Una vez en la Fiscalía, Ángela asegura que no le mostraron el cuerpo, solo fotografías, con las que la reconoció. Su hija era la joven encontrada muerta en una habitación de hotel ubicado en la colonia Metropolitana.

Según reportes, ese lunes por la mañana, una mucama encontró muerta a Andrea en la cama de una de las habitaciones. La joven presentaba huellas de violencia y tortura.

Aunque los citaron al Ministerio Público para dar sus declaraciones, Bryan 'N' no se presentó. El joven se convirtió en el principal sospechoso al ser la última persona con la que se le vio a Andrea. Además, aseguran que ya se habían sabido varios incidentes de violencia contra la víctima.

Según una investigación, cámaras de seguridad del hotel 'Rey Poeta' captaron en video a Andrea entrando con Bryan a alrededor de las 3:45 horas de la madrugada.

A alrededor de las 6:00 horas, Bryan 'N' sale solo de la habitación. Fue tres horas después de ese momento que se localizó a Andrea sin vida.

Hotel 'Rey Poeta' en Neza, Edomex

En un hilo de Twitter, cuentan detalles del caso, en el cual revelan que familiares de la víctima señalan irregularidades en el caso.

Según testimonios de la madre de Andrea, la descripción física de Bryan 'N' no coincide con su apariencia real e incluso comentó que las horas de los hechos también estarían cambiadas. La madre de la joven asegura que no le han dejado ver la carpeta de la investigación y que no le habrían mostrado los videos completos.

Usuarios en redes sociales exigen que no se libere a Bryan 'N', señalado como su feminicida. Con el hashtag #JusticiaParaAndrea piden que se esclarezca el feminicidio y se condene al presunto responsable.

Fuente: Letra Roja, Twitter @majoumontero y @vale30032