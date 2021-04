Tenía 2 años: A Milagros su padrastro la violó y mató a golpes; esta es su indignante condena

Torreón, Coahuila.- El 14 de mayo del 2019, la pequeña María Milagros murió en un hospital luego de estar internada por un severo golpe en la cabeza, el cual le fue causado por su padrastro Eduardo 'N', quien también abusó sexualmente de ella.

Familiares de la menor esperaban que se hiciera justicia y se le diera la pena máxima de 50 años al feminicida, sin embargo, un juez del Tribunal Superior de Justicia determinó que solo pasará 23 años y 9 meses en prisión, desatando indignación y protestas.

Milagros, originaria de Matamoros, murió hace casi dos años luego de permanecer internada en la Clínica 18 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Torreón por un fuerte golpe en la cabeza.

Según argumentaba Eduardo 'N', la menor había sufrido una aparatosa caída, sin embargo, al realizar un chequeo médico se percataron de que ella tenía más huellas de violencia en todo su cuerpo e incluso dilatación anal, que significa que hubo una violación.

El hombre fue detenido por el delito de lesiones graves que ponían en riesgo la vida, pero el 15 de mayo este crimen pasó a ser considerado un feminicidio luego de que Milagros muriera en el hospital.

Luego de que se dictara la sentencia, la madre de la menor, Deasy Carolina Ramírez Guerrero, estaba devastada y dijo en medio del llanto ante familiares, activistas y medios:

A mi hija le hicieron justicia a medias al dictar 23 años 9 meses para la persona que la mató y eso no se me hace justo, se los hice ver y voy a apelar".

"No estoy de acuerdo en esa sentencia, mi niña tenía apenas dos años cuando él la mató y para que le hayan dado 23 años no se me hace justo... según ellos porque no habían las suficientes pruebas", declaró.

Fuente: Milenio y El Siglo de Torreón