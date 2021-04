"Un dolor inexplicable": Madre de Cindy llora su ausencia; la 'levantaron' hace 7 meses en Guaymas

Guaymas, Sonora.- A casi 8 meses de su desaparición, la joven de 22 años Cindy Priscila Limón Silva sigue sin ser localizada y su familia y amigos están desesperados por dar con su paradero.

Según informes, la joven fue vista por última vez en el fraccionamiento Diamante I en Guaymas. El 1 de septiembre se reportó su desaparición luego de que trascendiera que había sido privada de la libertad afuera de su domicilio junto con un hombre identificado como José.

El hombre fue localizado horas después sano y salvo, asegurando que pudo escapar de las personas que se los llevaron, sin embargo, se habría negado a dar información sobre Cindy.

Trascendió que la pareja fue 'levantada' por personas que circulaban a bordo de un automóvil blanco, sin embargo, hasta ahora no hay más información sobre el paradero de la joven.

A través de redes sociales, su madre -identificada en Facebook como Degyves Yadira- y el colectivo de Madres Buscadoras de Sonora continúan pidiendo ayuda para localizar a Cindy Priscila.

Mi gorda bella, he pensado en escribirte y poderte decir todo el dolor que siento por tu ausencia. Tus HERMANOS, tu HIJO y algunos familiares esperan el día en que podamos volver a verte y poder aliviar el GRAN DOLOR que tenemos por dentro", escribió su madre, devastada.

"Es un dolor que no puedo explicar y que llevaré toda mi vida HASTA QUE NO TE ENCUENTRE. Es media vida a tu lado, imposible que se me borren en meses ni en años (...)".

Tú QUE SABES DÓNDE ESTÁ MI HIJA SOLO DIME, ACABA CON ESTE SUFRIMIENTO. AYÚDAME A TENER UN LUGAR DONDE VERLA, POR PIEDAD, SOY SU MADRE NO ME NIEGUES ESE DERECHO".

Por otra parte, el colectivo de rastreadoras publicaron ese jueves un desgarrador mensaje pidiendo apoyo a la ciudadanía para encontrarla.

Yo soy una víctima de desaparición forzada, víctima de un sistema corrupto y decadente. Soy de los ausentes. Soy alguien que salió de su hogar y ya no pudo volver al lado de su familia".

"Yo soy una búsqueda permanente, soy un recuerdo imborrable, soy una esperanza que nunca morirá, soy la búsqueda colectiva en los montes, llanos, desiertos, ciudades, penales y Semefos", escribieron.

Hasta ahora, no ha habido nueva información que ayude a dar con el paradero de la joven, por lo que continúan la búsqueda.

Fuente: Facebook de Madres Buscadoras de Sonora y Staff