Tragedia en Sonora: Desaparecen Jesús y Francisco; en 2020 murió su hermano menor en balacera

Guaymas, Sonora.- Una pareja de hermanos desapareció desde el miércoles 21 de abril y familiares temen por su seguridad, ya que no han sabido nada de ellos desde que salieron de su casa ubicada en la colonia Independencia.

Familiares de los jóvenes Jesús Manuel y Francisco Antonio Pérez Tamayo, de 22 y 23 años respectivamente, están preocupados por su paradero pues aseguran que luego de salir a la calle perdieron todo contacto con ellos.

Terror en Guaymas: Diana Carolina de 18 años no amaneció en casa; lleva días desaparecida

Según trascendió, en noviembre del 2020 la familia sufrió otra grave tragedia. Asesinaron al hermano menor de los jóvenes, un joven de 18 años llamado Daniel. El adolescente murió en un ataque armado en el sector Golondrinas.

De acuerdo con reportes, una bala perdida acabó con su vida luego de ser impactado en una pierna. El joven se desangró y murió poco después.

La hermana de ambos, Ana Patricia Pérez, escribió en redes sociales para pedir ayuda a la ciudadanía para encontrarlos sanos y salvos. Angustiada y consumida por el dolor, escribió:

Jesús Manuel, Francisco Antonio ya no puedo más hermanitos, esta espera me está matando. Hoy ya van hacer 3 días sin saber nada de ustedes. Dios, devuélvelos con bien, ya unas vez te llevaste a uno y aún no lo supero".