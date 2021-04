Tenía 20 años: Hallan muerta a María May tras días desaparecida; su cadáver estaba putrefacto

Mérida, Yucatán.- Luego de ser reportada como desaparecida el pasado 8 de abril, María May de solo 20 años de edad fue encontrada muerta en un parque.

El día de su desaparición, familiares perdieron el contacto con la joven luego de que saliera de casa a trabajar en una gasolinera. El 16 de abril, su cuerpo fue hallado en avanzado estado de descomposición en un parque del fraccionamiento La Joya Opichén.

Fueron familiares quienes pudieron reconocer el cuerpo por la vestimenta, la cual era la misma que María May usaba el día que desapareció: un jumper amarillo, un anillo en el dedo pulgar y una cadena de plata.

Según la Fiscalía General de Justicia, el cuerpo de María no presentaba huellas de violencia, sin embargo, su familia y amigos creen que se trató de un feminicidio.

De acuerdo con informes, María vivía con un excompañero de trabajo llamado Jesús 'N', de 33 años, en una zona aledaña al lugar donde encontraron sin vida a la joven. Él le rentaba un cuarto.

Familiares creen que él sería el principal sospechoso ya que "estuvo internado dos meses en el psiquiatra" y presuntamente habría caído en contradicciones en sus declaraciones.

María May lo conoció en una gasolinera, pero él renuncio poco después. Hasta ahora, la Fiscalía no ha reportado ningún detenido o avances en la investigación. Incluso, familiares aseguran que la Fiscalía está investigando el caso como un suicidio y que no aceptaron su asesoría legal pues aseguran que no confían plenamente en que busquen esclarecer el caso.

Luego de que se le encontrara sin vida, familia y amigos de María May salieron a las calles a manifestarse y exigir justicia por su muerte. Sus seres queridos la describen como una mujer alegre y trabajadora.

#VIDEOuD83DuDCF9Piden justicia para María. Con una caminata y un pequeño homenaje es como familiares y amigos de la joven de 20 años, solicitan a las autoridades esclarecer el presunto feminicidio de la mujer que fue hallada sin vida hace unos días en el parque de Paseos de Opichén. pic.twitter.com/PX3PELSrAR — Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) April 24, 2021

Fuente: Quadratín, Letra Roja y Twitter @DiariodeYucatan