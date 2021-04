Normalistas del Edomex exigen a las autoridades la búsqueda de Darian, una compañera desaparecida

Toluca, Estado de México.- Darian Mercedes, estudiante de la Benemérita Normal para Educadores de Toluca, desapareció sin dejar rastro en calles de la delegación San Mateo Otzacatipan, en el Estado de México.

Según el informe de su madre, el martes pasado por la noche hablaron con normalidad, pero el miércoles por la mañana ya no estaba, no avisó nada, no dijo nada, simplemente desapareció de su casa.

ud83dudccc Tu apoyo es importante, ayu00fadanos a difundir, cualquier informaciu00f3n para localizar a las siguientes personas, comunu00edcate al ud83dudcde 800 890 2940 Alerta Amber Edomu00e9x. y u260eufe0f 800 7028 770 #Fiscalu00edaEdomu00e9x. Posted by Fiscalu00eda General de Justicia del Estado de Mu00e9xico on Tuesday, April 27, 2021

Doña Mercedes, mamá de Darian, asegura que ese día no tendría que haber salido a la calle porque sus clases son virtuales y hasta donde sabía no tenía ninguna actividad pendiente de la escuela.

Los compañeros de la joven se plantaron con pancartas frente al Palacio de Gobierno de Toluca para exigir a las autoridades que comiencen con la búsqueda de su compañera y que aparezca a la brevedad.

Fuente: Imagen Digital