La trágica muerte de José Armando: Su familia halla su cadáver enterrado tras días desaparecido

Jojutla, Morelos.- José Armando Meneses Soriano, un joven de 24 años de edad, salió un domingo 28 de marzo y nunca volvió a casa. Luego de no presentarse a trabajar el lunes, fue reportado como desaparecido. Tras asegurar que no recibieron apoyo inmediato de autoridades para localizarlo, familiares se dispusieron a hacerlo ellos mismos.

Según sus declaraciones, intentaron reportar su desaparición el martes pero les indicaron que tenían que esperar al menos 72 horas. Luego de buscarlo ellos mismos durante dos días, la Fiscalía finalmente compartió una ficha de búsqueda, sin embargo, José Armando fue hallado muerto el pasado 1 de abril.

Solicitamos de su colaboración para localizar a JOSÉ ARMANDO MENESES SORIANO de 24 años de edad.#Morelos pic.twitter.com/dv6dlWylK9 — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) April 1, 2021

El joven habría sido víctima de homicidio ya que su cuerpo fue encontrado enterrado. Luego de empezar a buscar por los lugares que él solía visitar, fue que descubrieron sus pertenencias en la colonia Arenal Dos.

Posteriormente, tras cuatro días de búsqueda, hallaron una parte de su cuerpo enterrado en un predio en el poblado de Tlatenchi.

Encontramos sus pertenencias, una mochila que pertenecía a él y empezamos la búsqueda. Uno de mis hermanos, rascando en una casa encontró que sobresalió una extremidad de una pierna y él percibió por la vestimenta, que se trataba de mi hermano", dijo a medios locales Renata, hermana del joven.

Luego del hallazgo del joven sin vida, fue apenas hasta este viernes cuando autoridades acudieron al lugar para iniciar la exhumación de los restos, sin embargo, familiares aseguran que les comunicaron que no pueden proceder ya que necesitan la orden de un juez, pero él "está de vacaciones".

Dos hermanas del joven expresaron ante los medios su inconformidad e indignación por lo que les habían comentado autoridades, ya que exigen que se haga justicia tras la muerte de José Armando y se le pueda dar sepultura.

"Que nos den solución a nuestro caso, que no nos interesa de plano si el juez esté de vacaciones o no, que él dé la orden, nos piden que el dueño autorice, tiene más de 10 años (que no lo ven), no sabemos si el dueño está vivo o está muerto, que nos den solución a la brevedad posible", exigió una de ellas.

Como familiares nos duele y lo que quisiéramos es que nos entregaran el cuerpo de mi hermano para poderle dar una cristiana sepultura como corresponde, y pues que se pudiera agilizar el proceso", expresó Renata.

Hasta el momento, el Gobierno de Morelos no se habría pronunciado oficialmente sobre el caso.

Fuente: Proceso, Infobae y Twitter @Fiscalia_Mor