"Me violó en el baño": Rocío denuncia abuso de su padrastro en redes; su madre no le creía

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Una joven llamada Rocío denunció a través de sus redes sociales las violaciones de las que fue víctima durante su infancia por parte de su padrastro. Aunque le comentó a su madre, esta no la apoyó pues no le creía.

De acuerdo con la publicación que Rocío compartió en su cuenta de Facebook, ella radica en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y los terribles abusos por parte de su padrastro, cuyo nombre es Felipe, iniciaron cuando ella solo tenía siete y ocho años.

La madre de Rocío es docente, por lo que en las tardes la dejaba con su padrastro a ella y a sus otros hermanos. Un día, cuando ella tuvo una discusión con el abusador, él le pidió a sus hermanos que los dejaran solos para que pudieran "hablar"; así fue la primera violación a la víctima:

Él me llevó al baño, se encerró conmigo y me violó en el baño , mientras el me violaba me decía que ya me traía ganas y que la estábamos pasando bien rico, y lo que el me estaba haciendo era algo normal de papá e hija", relata Rocío.

En el mismo texto, Rocío explica que Felipe luego del terrible acto, la amenazó con asesinar a su madre si es que decía algo al respecto. De igual forma, compartió que los abusos siguieron durante años.

Cuando por fin le contó a su madre, según Rocío, esta no le creyó e incluso la revictimizó al decir que "ella lo provocaba". También menciona que aunque ya lo ha comentado con otros familiares, no ha recibido apoyo.

Mi mamá nunca me ha creído de todo lo que el me hace, actualmente él sigue molestandome, ya pedí ayuda con mi tíos y nadie me ayudo, y el cada que me ve me dice de cosas e incluso me toca, y mi mamá se da cuenta de lo que pasa y aún así no hace nada, incluso cuando le digo que me ayude para ella se le hace fácil decirme que me vaya con mi novio que más por mi no puede hacer".