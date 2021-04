Hallan a menor extraviada; había desaparecido tras denunciar a su padrastro por abuso sexual

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Este domingo 4 cuatro de marzo fue localizada Ingrid Rocío Díaz, menor de edad que luego de denunciar a su padrastro por violación y abuso sexual el pasado 1 de marzo, había desaparecido.

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía General del Estad de Chiapas (FGE), la joven de 17 años denunció al agresor a través de sus redes sociales; narrando que era su padrastro quien durante 10 años había abusado sexualmente de ella.

Aunque familiares y amigos sospechaban que Felipe Fernando 'N', padrastro de la menor, era el responsable del extravío de Ingrid, ella argumentó una vez localizada que por temor a represalias decidió ocultarse, ya que él la amenazaba constantemente desde los siete años, razón por la que decidió guardar silencio hasta ahora.

La joven fue localizada en el estacionamiento de la Clínica 23 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de que se activara el Protocolo Alba para iniciar con su búsqueda. Posteriormente, la menor fue valorada y trasladada a las instalaciones de la FGE para brindarle atención integral.

Según declaraciones de Ingrid, los abusos por parte de Felipe habían comenzado a suscitarse desde que ella tenía siete años; sin embargo, pese a que le contaba a su madre, esta no le creía. "Me tocaba cada que podía, se metía a mi cuarto y me violaba ya que el cuarto no tenía puerta", escribió la joven en su red social.

Este lunes 5 de marzo, la denuncia que la menor había hecho a través de su Facebook continuará de forma penal para poder darle un seguimiento formal, informó la FGE de Chiapas.

