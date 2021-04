La tenían secuestrada: Abuelita va a vacunarse contra Covid-19 y pide ayuda con esta carta

Iztapalapa, Ciudad de México.- Una persona de la tercera edad conmocionó a un centro de vacunación antiCovid, luego de que le dejara una carta a la enfermera que le administró el fármaco, en donde pedía auxilio, pues estaba secuestrada por su propia hija y su yerno.

Ayúdenme por favor que estoy secuestrada por mi hija y su esposo. Tengo un año aquí encerrada y no me dejan salir ni a la puerta de la casa. Les pido que me saquen de aquí, por favor", se leía en el escrito que la anciana le entregó a la enfermera.