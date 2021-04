Pánico en Sonora: Desaparece otra jovencita de 14 años en Empalme; tiene 2 días sin volver a casa

Empalme, Sonora.- En medio de la crisis en materia de seguridad que vive Sonora, de nueva cuenta se reportó la desaparición de una mujer en el sur del estado, precisamente en el pequeño municipio de Empalme.

A través de distintas redes sociales, la familia de Bianca Araceli de 14 años pidió apoyo a la comunidad para dar con el paradero de la adolescente, quien no volvió a casa desde el pasado viernes 2 de marzo.

El hermano de la desaparecida dijo que su familia está muy preocupada por la jovencita y comenzó a difundir sus fotos. Según medios locales, la madre de Bianca está delicada de salud y por ello es necesario que vuelva a casa lo antes posible.

Señalaron que la adolescente es de complexión regular, tez morena, estatura entre 1.63-1.64 metros, cabello castaño y lacio, ojos grandes y de color marrón.

Existe la versión de que Bianca Araceli se encontraría con el joven que aparece en la foto, pero no es algo confirmado. La Fiscalía de Sonora no ha hablado sobre esta nueva desaparición, pues al parecer no hay una denuncia interpuesta.

Fuente: Staff