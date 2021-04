Estas son las 16 víctimas mortales y 14 heridos tras brutal choque en carretera Caborca-Sonoyta

Caborca, Sonora.- La madrugada de este martes, un fuerte accidente en la carretera Caborca-Sonoyta dejó un saldo de 16 muertos y 14 lesionados.

El fatal encontronazo se registró en el kilómetro 156 sucedió a alrededor de las 3:00 de la madrugada entre un camión de transporte de mineros y una van que trasladaba turistas. Ambas unidades se impactaron de frente.

Al lugar acudieron paramédicos y servicios de emergencia para auxiliar a los heridos y trasladarlos a un hospital. Según primeros reportes, la mayoría de las personas que resultaron heridas son originarias de Caborca, menos un chofer originario de Durango, un pasajero de Michoacán y otro de Guanajuato.

Las víctimas mortales son oriundas de otros estados del país como Hidalgo, Estado de México, Querétaro, Michoacán y Veracruz.

Personas lesionadas:

1. Miguel Ángel Ramírez Palomares, de 35 años, originario de Caborca, con dolor en extremidad inferior derecha, mano izquierda, dolor en cráneo.

2. Arturo Urrutia Morales, de 41 años, originario de Michoacán con probable fractura de tibia y peroné derecho.

3. Ezequiel Celaya Velazco, de 36 años, originario de Caborca, con dolor precordeal y dolor abdominal.

4. Édgar Leopoldo Soto Noriega, de 38 años, originario de Magdalena, con herida en labios, policontundido, dolor cervical, dolor abdominal.

5. Leonardo Daniel Hernández Chávez, de 44 años, originario de Nogales, con dolor en rótula derecha, lesión ligamentaria.

6. Javier Solís Ramírez (chofer), de 38 años, originario de Durango, con herida de 4 centímetros en extremidad distal superior derecha, diaforesis, dolor torácico.

7. Rosendo Enrique Miranda Moreno, de 38 años, originario de Caborca, con hiperestecia en pelvis, policontundido.

8. Óscar Quintana Hernández, de 42 años, originario de Caborca, con dolor en tórax y probable fractura de tobillo derecho.

9. Raúl Trejo Reyna, de 40 años, originario de Caborca, con dolor en tórax lado derecho.

10. Francisco Javier Lechuga López, de 44 años, originario de Caborca, policontundido.

11. Lizeth Bejarano Sandoval, de 35 años, originaria de Caborca, policotundida.

12. Leobardo León Ramírez, de 36 años, originario de Guanajuato, con heridas abrasivas en extremidades inferiores, hematoma en rostro, hepistaxis.

13. Luis Fernando Aranda Rincón, de 38 años, originario de Caborca, con dolor en rótula derecha, heridas abrasivas en falanges de ambas extremidades superiores, dolor en cráneo con heridas abrasivas en frontal y nariz.

14. Andrés Ruiz Matuz, de 31 años, originario de Caborca, con dolor abdominal.

Personas fallecidas:

1. Víctima no identificada del sexo masculino. Vestimenta: Camisola de rayas color gris con negro, pantalón mezclilla color azul, botas color café, de entre 30 y 40 años de edad.

2. Gerardo Garduno Calderón, 41 años de edad, originario de Piracantos, Pachuca de Soto, Hidalgo.

3. Adrián Bobadilla Popoca, 21 años de edad, originario de Tenango del Valle, Estado de México.

4. Víctima no identificada del sexo masculino. Vestimenta: Camiseta manga corta color azul, pants color gris, tenis color negros, calcetas color negro con azul, de entre 25 y 35 años de edad.

5. Juana Vicenta Martínez Hernández, 36 años de edad, originaria de Caredeyta de Montes, Querétaro.

6. Óscar Arturo Quiahuixtle Amador, 18 años de edad, originario de Tenzampal, Veracruz.

7. Joel Tepole Panzo, 33 años de edad, Zongolica, Veracruz.

8. José Nieves Xochicale Quiahua, 40 años de edad, originario de Zongolica, Veracruz.

9. Víctima no identificada del sexo masculino, vestimenta playera manga larga color gris, pantalón mezclilla color azul, cinto color verde con beige, tenis color azules con blanco, de más de 25 y menos de 35 años de edad.

10. Luis Ángel Hernández Tetzoyotl, 20 años de edad, originario de Zongolica, Veracruz.

11. María Angélica Tepole García, 20 años de edad, originaria de Zongolica, Veracruz.

12. Luis Hernández Loyola, 42 años de edad, originario de Tenango del Valle, Estado de México.

13. Ricardo Gallardo Mota, 28 años de edad, originario de La Perla, Veracruz.

14. Miriam Bolaños Hernández, 36 años de edad, originaria de Zentla, Veracruz.

15. Luis Alberto Galindo Pérez, 34 años de edad, originario de Acopinalco, Apan, Hidalgo.

16. José Antonio Mateo Rojas, 20 años de edad, originario de Tenango del Valle, Estado de México.

