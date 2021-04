Mujer sobrevive a 20 machetazos en Tabasco; su esposo sigue prófugo de la justicia

Emiliano Zapata, Tabasco.- Una mujer pide que su agresor pague consecuencias legales por un ataque que le infringió desde el pasado diciembre 2020.

Carlos 'N', apodado 'El Yuca' violentó a Gloria con un machete, a partir de ese acto, se desconoce el paradero del hombre, quien tiene una orden de aprehensión por un intento de homicidio con agravantes.

La afectada relató que ella se negó a seguir viviendo con él debido a las continuas muestras de maltrato, lo que enfureció a 'El Yuca'. En consecuencia, le asentó 20 machetazos en distintas partes del cuerpo.

Fuentes médicas aseguraron que estuvo cerca de perder la vida, pues de haber demorado 20 minutos más en acudir a un hospital, ella habría sucumbido a un paro cardiaco por la pérdida de sangre. En este sentido, Gloria le agradeció a una persona que le brindó un vaso con agua para evitar que se quedara dormida.

Asimismo, la sobreviviente insta a que un organismo de atención a la mujer y Derechos Humanos se involucren en su caso, y se acelere la investigación en torno al prófugo de la ley.

Queremos justicia, la verdad quiero que este hombre pague por lo que hizo y se me haga justicia. No se vale que la justicia no esté actuando, es más, la policía municipal pudo haberlo detenido el día de los hechos y no lo hizo".